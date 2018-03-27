3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, karşı yönden gelen tırın çarpması sonucu hurdaya döndü. Bir minibüsün de karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 22.00 sıralarında Kartepe Uzuntarla ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzuntarla merkezinden Sakarya istikametine dönmek üzere yola çıkan Kıymet B. idaresindeki 34 HV 961 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta yola çıktı. Bu sırada Sakarya istikametinden İzmit istikametine gitmekte olan Şaban D. idaresindeki 59 RE 861 plakalı tır, duramayarak önce otomobile sonra da aynı yönde gitmekte olan İhsan N.T. idaresindeki 54 E 5247 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Kıymet B., Kamile B. ve Uğur B. araç içinde sıkışarak yaralanırken, minibüsteki Yılmaz S. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 2’si kadın 3 kişi ve minibüsteki 1 yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(Gürcan Yılmaz-Cihan Atik /İHA)