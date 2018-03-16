Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Mardin’in Derik-Kızıltepe karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

16 Mart 2018 Cuma 22:35
3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Mardin’in Derik-Kızıltepe karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Derik-Kızıltepe karayolu Viranşehir yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 LOU 96, 63 FF 0445 ve 46 NT 321 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Bilal Bedir /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcı’nın gizli silahı Visca
Avcı’nın gizli silahı Visca
2 araç birbirine girdi: 2 ölü 6 yaralı
2 araç birbirine girdi: 2 ölü 6 yaralı
2 market ve 1 fabrika soydular
2 market ve 1 fabrika soydular
TSK açıkladı: Afrin’de sayı 3567’ye yükseldi
TSK açıkladı: Afrin’de sayı 3567’ye yükseldi
Adana’da terör örgütü propagandasına 15 gözaltı
Adana’da terör örgütü propagandasına 15 gözaltı
Fatih’te 2 katlı ahşap binada korkutan yangın
Fatih’te 2 katlı ahşap binada korkutan yangın
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim