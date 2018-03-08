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29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında aralarında Fetullah Gülen’in yeğeni ve Adil Öksüz’ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 kişi yakalandı.

08 Mart 2018 Perşembe 09:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında aralarında Fetullah Gülen’in yeğeni ve Adil Öksüz’ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturmada aralarında Fetullah Gülen’in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik’in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir’deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz’ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı. Şüpheli Tetik’e Sakarya’da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)
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