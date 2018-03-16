28 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 28 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 68 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu belirlenen ’çalışma evleri’ olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen aralarında avukat ve hakim, savcı adaylarının da olduğu 68 şahısın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

(Sadık Kahraman /İHA)