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27 saat sonra bulundu ama...

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuk, kaybolduktan yaklaşık 27 saat sonra kanal kapaklarında ölü olarak bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 22:47
27 saat sonra bulundu ama...

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuk, kaybolduktan yaklaşık 27 saat sonra kanal kapaklarında ölü olarak bulundu.

Dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için Saruhanlı’nın Develi Mahallesi’ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren ve gözden kaybolarak kendisinden bir daha haber alınmayan Suriye uyruklu Abdulkadir Eşşammar (12) için ekipler seferber oldu. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden dalgıçların ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri seferber oldu. Ekipler Eşşammar’ı bulabilmek için yaklaşık 6 kilometrelik alanı didik didik aradı. Yaklaşık 27 saat süren arama çalışmaları sonucunda jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Eşşammar’ın cansız bedeni sulama kapaklarına takılmış vaziyette bulundu. Kanaldan çıkarılan Eşşammar’ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

(Aykut Yeniçağ/İHA)
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