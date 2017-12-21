26 bin 456 adet antik hazine ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ülke tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığına imza attı. Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını artıran polis, İstanbul merkezli 5 ilde Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 26 bin 456 adet sikke, antik heykel kaideleri ve taştan oluşan tarih ve sanat eseri ele geçirdi. Bu eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılık şebekesini çökerten polis, aynı operasyon kapsamında, Türkiye’nin kültür mirasını hedef alarak bu hazineleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 13 kaçakçıyı yakaladı. Yakalanan eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilecek.