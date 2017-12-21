Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

26 bin 456 adet antik hazine ele geçirdi

Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 26 bin 456 adet antik hazine ele geçirildi, ele geçirilen eserlerle ilgili 13 kaçakçı yakalandı.

21 Aralık 2017 Perşembe 11:03
26 bin 456 adet antik hazine ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ülke tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığına imza attı. Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını artıran polis, İstanbul merkezli 5 ilde Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 26 bin 456 adet sikke, antik heykel kaideleri ve taştan oluşan tarih ve sanat eseri ele geçirdi. Bu eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılık şebekesini çökerten polis, aynı operasyon kapsamında, Türkiye’nin kültür mirasını hedef alarak bu hazineleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 13 kaçakçıyı yakaladı. Yakalanan eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilecek.

Son Güncelleme: 21.12.2017 11:16
Anahtar Kelimeler:
Tarihi Eser KaçakçılığıTürkiyeİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim