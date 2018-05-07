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25 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:35

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında polis müdürü, doktor, eczacı ve mühendislerin de bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Zanlılardan 16’sı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Polisin diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)
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