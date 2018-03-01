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25 bin liralık perdeyi böyle çaldılar

İstanbul Pendik’te güpegündüz perde satışı yapan bir mağazaya giren yüzleri maskeli ve şapkalı soyguncular, yaklaşık 1 buçuk dakikada 25 bin lira değerinde top halindeki perdeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

01 Mart 2018 Perşembe 09:14

İstanbul Pendik’te güpegündüz perde satışı yapan bir mağazaya giren yüzleri maskeli ve şapkalı soyguncular, yaklaşık 1 buçuk dakikada 25 bin lira değerinde top halindeki perdeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Pendik’te perde satışı yapan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde içeride kimsenin olmamasını fırsat bilen yüzleri maskeli ve şapkalı, ellerinde inşaat eldiveni olan 4 soyguncu işyerine girdi. Hemen işe koyulan soyguncular, top halindeki yaklaşık 25 bin lira değerindeki 40 adet perdeyi yaklaşık 1 buçuk dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güpegündüz 1 buçuk dakikada 25 bin liralık perde çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 4 soyguncu sabah saatlerinde içeriye giriyor. İçerideki perdeleri gören hırsızlar, hızlı bir şekilde üçer beşer top halinde perdeleri çalıyor. Çaldıkları perdeleri dışarıda geldikleri araca yükleyen hırsızlar yaklaşık 1 buçuk dakikada soygunu gerçekleştiriyor. Soyguncular ardından kaçarak uzaklaşıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)
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