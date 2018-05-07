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24 saatte 407 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, son 24 saat içerisinde, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin’de gerçekleşen 8 olayda toplam 407 düzensiz kaçak göçmen yakaladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
24 saatte 407 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, son 24 saat içerisinde, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin’de gerçekleşen 8 olayda toplam 407 düzensiz kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri bir yandan hayat kurtarırken diğer yandan da kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmasına engel oluyor. 5 Mayıs 2018 tarihinde saat 07.06’da, görevli Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Karaada önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yine 5 Mayıs’ta saat 06.20’de, görevli Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, bu kez İzmir’in Dikili ilçesi önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz bulunduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı. 6 Mayıs 2018 tarihinde ise saat 01.20’de, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından, yine İzmir’in Dikili ilçesi Bademli önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz tespit edildi ve bahse konu lastik bot içerisindeki 15 Orta Afrika, 12 Senegal, 8 Angola, 8 Suriye, 1 Moritanya ve 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

41 SURİYE VE 2 YEMEN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

5 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.24’te bu kez İzmir’in Çeşme ilçesi Dalyan Top Burnu önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz bulunduğu ihbarını alan ekipler, lastik bot içerisindeki 42 Suriye, 14 Afgan, 5 Kuveyt ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı tarihte yine Çeşme’nin Uçburun Toprak Ada önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 41 Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

5 Mayıs 2018 tarihinde saat 06.12’de, görevli Sahil Güvenlik kara aracı tarafından, Antalya’nın Kaş ilçesi önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ayrıca karada tespit edilen Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmenin ise Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanması sağlandı.

6 Mayıs 2018 tarihinde ise saat 04.23’de, Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Görecek Adası önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mersin ili Silifke ilçesi açıklarında gerçekleşen olayda ise 100 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi.

(Servet Vural/İHA)
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