Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

23 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı

Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 55’i polis, 46’sı asker 102 kişi hakkında gözaltına kararı alındı.

26 Haziran 2018 Salı 11:51

Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 55’i polis, 46’sı asker 102 kişi hakkında gözaltına kararı alındı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bursa merkezli 23 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu çoğu asker ve emniyet personeli olan 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonlar Bursa merkez olmak üzere Manisa, İstanbul, Van, Batman, Erzurum, Konya, Kayseri, Sivas, Aksaray, Amasya, Kırşehir, Ankara, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Trabzon, Niğde, Nevşehir, Balıkesir, Yozgat, Adana ve Bursa’ya bağlı 10 ilçede yapıldı. Gözaltına alınan 66 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, operasyon sürüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinin önünde kaybolan Eylül’den 4 gündür haber alınamıyor
Evinin önünde kaybolan Eylül’den 4 gündür haber alınamıyor
EGM: Önder A.’nın yakalama çalışmaları devam ediyor
EGM: Önder A.’nın yakalama çalışmaları devam ediyor
FETÖ sanığı eski askerlere müebbet hapis
FETÖ sanığı eski askerlere müebbet hapis
Kızıltepe’de 1 terörist teslim oldu
Kızıltepe’de 1 terörist teslim oldu
Mimar Sinan Üniversitesinde yangın paniği
Mimar Sinan Üniversitesinde yangın paniği
İş yerini basıp öldüresiye dövdüler
İş yerini basıp öldüresiye dövdüler
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim