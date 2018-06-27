22 subay FETÖ’den gözaltında

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda 22 subay gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan periyodik olarak arandıkları ve FETÖ ile bağlantı içinde oldukları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında, ankesörlü telefondan ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı görev yapan 1’i teğmen, 15’i üsteğmen, 4’ü yüzbaşı ve 2’si binbaşı olmak üzere 22 askerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonun İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyon, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak, Gaziantep ve KKTC’’de gerçekleştirildiği öğrenildi.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)