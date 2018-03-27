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21 ilde 33 subay hakkında gözaltı kararı

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 25’i yakalandı.

27 Mart 2018 Salı 12:54
21 ilde 33 subay hakkında gözaltı kararı

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 25’i yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmasıyla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Bugün sabah Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli’den 25’i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında 8 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

(HİV-AŞ-Y)
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