2 otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 6 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kavşaktan dönen 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 karayolu Yüzbaşılar Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 41 AH 673 plakalı otomobil ile 09 JE 643 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yolun bir bölümü kaza sebebiyle kapandı. Çekici yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

(Cihan Atik /İHA)