Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115023
ALTIN
158.966
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.0959
EURO
4.4956
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

18 yaşındaki lise öğrencisi Hasret 10 gündür kayıp

Bursa’da bir baba, 10 gündür evine dönmeyen liseli kızını arıyor. 18 yaşındaki Hasret son olarak açık öğretim dersleri için gittiği lisenin güvenlik kamerasının görüntülerine takıldı.

09 Ocak 2018 Salı 09:40
18 yaşındaki lise öğrencisi Hasret 10 gündür kayıp

Küçükbalıklı Mahallesi’nde ikamet eden Nejdet (41) - Ayşe (36) Çıracı çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü Hasret Çıracı (18), 10 gündür kayıp. Baba Nejdet Çıracı, 31 Aralık Pazar günü, kızını sabah saatlerinde açık öğretim dersleri için Kırcılar Ticaret Meslek Lisesi’ne bıraktı. Ancak kızını öğle saatlerinde almaya giden baba Hasret’in o gün okula gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine baba Çıracı, polise başvurdu. Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, babasının ayrılmasının ardından Hasret Çıracı’nın 15 dakika sonra okuldan çıktığı görüldü. Çıracı ailesi, o günden bu yana kızlarından haber alamıyor.

Kızının hayatından endişe ettiğini ifade eden Çıracı, “Kızımı okula bıraktım. Benim arkamdan okuldan çıkıp gitmiş. O günden beri haber alamıyoruz. Perişan olduk. Hayatından endişe ediyoruz” dedi. 31 Aralık Pazar günü kaybolan kızın 1 Ocak Pazartesi günü 18 yaşına girdiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
BursaKüçükbalıklı MahallesiHasret çıracıKırcılar Ticaret Meslek Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’te yangın: 1 çocuk öldü
Gaziantep’te yangın: 1 çocuk öldü
İstanbul'da 1 milyon euro değerinde çalıntı yat bulundu
İstanbul'da 1 milyon euro değerinde çalıntı yat bulundu
Genç çiftin düğün günü kolyesi ve cep telefonu çalındı
Genç çiftin düğün günü kolyesi ve cep telefonu çalındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Tuzla'da tersanede yangın paniği
Tuzla'da tersanede yangın paniği
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim