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17 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi

Kayseri’de FETÖ/PDY’nin gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:38
17 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı Bylock programı kullandığı tespit edilen 23 şahısa yönelik Kayseri merkezli Ankara, Samsun, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tokat, Sivas, Adana, İzmir, Antalya, Konya, Manisa, Uşak, İstanbul, Sakarya, Bingöl’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda S.S, M.Ö, E.G, H.G, F.D, E.M.E, N.P, M.F.Y, D.A, H.A, R.S, Y.A, M.A, N.F.E. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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