Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118458
ALTIN
162.720
DOLAR
3.7789
STERLİN
5.3118
EURO
4.6637
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

17 gündür uyutuluyor

Adana’da 11’inci kattan düşen kardeşini kollarını açarak kurtaran Ali Faraşoğlu’nun durumunun iyiye gittiği ve fizik tedaviye başladığı, ağır yaralanan Yunus Emre’nin ise 17 gündür yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 12:41
17 gündür uyutuluyor

Adana’da 11’inci kattan düşen kardeşini kollarını açarak kurtaran Ali Faraşoğlu’nun durumunun iyiye gittiği ve fizik tedaviye başladığı, ağır yaralanan Yunus Emre’nin ise 17 gündür yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Şubat günü Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir asansör firmasında çalıştıkları belirtilen Ali Faraşoğlu (24) ile kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu (20) bir inşaatın asansörünün montajı için çalışmalara başladı. Yunus Emre Faraşoğlu 11’inci kata çıkarken, Ali Faraşoğlu da asansörün malzemelerini vince koyup yukarı gönderdi. Malzemeler 12’nci kata geldiğinde Yunus Emre Faraşoğlu almak isterken dengesini kaybedip düştü. Ali Faraşoğlu, kardeşinin yere çakılmaması için kollarını açtı. Yunus Emre Faraşoğlu, ağabeyinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre ve ağabeyi işçilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Faraşoğlu Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. İki ayağı kırılan Ali Faraşoğlu ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedaviye alındı. Ali Faraşoğlu iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ve fizik tedaviye başladı. Yunus Emre Faraşoğlu’nun ise hayati tehlikeyi atlatamadığı ve yoğun bakımda makinelere bağlı olarak uyutulduğu belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin’de 27 ’joker’ yakalandı
Mardin’de 27 ’joker’ yakalandı
Yakıt tankına atıldı !
Yakıt tankına atıldı !
Ehliyetini kaptırdı, kafasına sıktı
Ehliyetini kaptırdı, kafasına sıktı
Antalya’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
Antalya’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
Etiler’de avukata silahlı saldırı
Etiler’de avukata silahlı saldırı
Direğe çarpan otomobil 2 gence mezar oldu
Direğe çarpan otomobil 2 gence mezar oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim