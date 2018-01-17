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15 Temmuz’da imamı darp eden belediye başkanına hapis cezası

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz hain darbe gecesinde ilçe camisinde sela okunmasına tepki gösterip imamı darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:31
15 Temmuz’da imamı darp eden belediye başkanına hapis cezası

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmaya, İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek katılmazken, avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti Ödüpek’i ’Milli duygulara hakaret’, ’Görevli memura direnmek ve hakaret’ suçlarından Ödüpek’i 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, İHA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, 2 ayrı suçtan aldığı 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasını temyize göndereceklerini söyledi. Darbe girişimi sonrası İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. 23 Temmuz 2016 günü Ödübek savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ödübek, Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakmıştı.

Fetullahçı terör örgütü’ün darbe girişimi günü bir imamı ezan ve sela okumaması için darp edip, caminin şalterlerini indirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bilecik’in İnhisar ilçesi Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, 21 Temmuz 2016’da Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etmişti.

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek15 Temmuz
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