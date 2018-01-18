15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan kişi öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprüye gelen bir şahıs, aracını köprü üstüne durdurdu ve bariyerlere doğru koşmaya başladı. Bariyerleri aşan vatandaş, korkuluklara çıktıktan kısa bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Köprüden bir kişinin atladığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, intihar eden şahsı arama çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışması sonrası şahsın cansız bedeni Çengelköy İskelesine çıkarıldı. İskeleye çıkarılan şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.