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15 kişilik minibüsten 33 kaçak göçmen çıktı

Adana’da Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 51 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 33’ü 15 kişilik özel yataklı minibüsten çıktı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:42
15 kişilik minibüsten 33 kaçak göçmen çıktı

Adana’da Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 51 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 33’ü 15 kişilik özel yataklı minibüsten çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye Van’dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana’ya buradan da İstanbul’a gideceği ihbarı üzerine Sıraçam ilçesindeki İncirlik Park Alanında önlem aldı. Ekipler, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 minibüsü park alanında durdurdu.

Polis 15 kişilik minibüslerin birinden 33, diğerinden ise 18 kaçak göçmeni tek tek indirdi.

33 kaçağın çıktığı minibüsün arka tarafına özel yatak yapıldığı göçmenlerin yatağın üstünde ve altında seyahat ettiği belirlendi.

Yapılan kontrolde, 31’i Afganistan, 18’i Pakistan ve 2’si İran uyruklu 51 kaçak göçmenin gösterdiği belgelerin de sahte olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin İstanbul’a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.

51 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
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