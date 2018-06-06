Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 30°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96274
ALTIN
191.330
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1542
EURO
5.3955
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 124 gözaltı

Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonun da 124 şüpheli gözaltına alındı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:38
15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 124 gözaltı

Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonun da 124 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yasadışı bahislerle ilgili çalışma yaptı. Polisin teknik takipli yaptığı çalışmada 15 ilde 124 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik bugün 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 124 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis yada şans oyunlarının İnternet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye de oynanmasına imkan sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında Bingöl merkezli 15 ilde 124 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

(Yılmaz Atar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kepçeyle hendek kazan 13 PKK’lı İstanbul’da yakalandı
Kepçeyle hendek kazan 13 PKK’lı İstanbul’da yakalandı
DEAŞ’ın Kılıçdaroğlu’na Suikast Planı Davası’nda 3 tahliye
DEAŞ’ın Kılıçdaroğlu’na Suikast Planı Davası’nda 3 tahliye
Fabrikada patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Fabrikada patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Çocukların ateşle oyunu evi yaktı
Çocukların ateşle oyunu evi yaktı
Polisten kaçan şüpheliler, motosiklete böyle çarptı
Polisten kaçan şüpheliler, motosiklete böyle çarptı
Ankara’daki feci kazada ölenlerin sayısı 3’e çıktı
Ankara’daki feci kazada ölenlerin sayısı 3’e çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim