15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 124 gözaltı

Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonun da 124 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yasadışı bahislerle ilgili çalışma yaptı. Polisin teknik takipli yaptığı çalışmada 15 ilde 124 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik bugün 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 124 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis yada şans oyunlarının İnternet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye de oynanmasına imkan sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında Bingöl merkezli 15 ilde 124 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

(Yılmaz Atar/İHA)