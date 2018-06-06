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13 ile 15 kişiye FETÖ operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada Düzce merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen birçok kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:27
13 ile 15 kişiye FETÖ operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada Düzce merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen birçok kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Ali Yıldız/İHA)
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