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13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mersin merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock"u fiili olarak kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

15 Mart 2018 Perşembe 11:52
13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mersin merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock"u fiili olarak kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin’in de aralarında bulunduğu 13 ilde fiili olarak örgütün gizli haberleşme programı olan ’Bylock’u kullanan 23 kişi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli Çanakkale, Ağrı, Sakarya, İzmir, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

(İHA)
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