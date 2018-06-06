12 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 12 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada; Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat olmak üzere 2 muvazzaf üsteğmen, 12 muvazzaf astsubay, 2 uzman çavuş, 2 ihraç askeri öğrenci ile 1 sivil olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Nurhan İçmez/İHA)