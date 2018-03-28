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109 öğrenci akşam yemeğinden sonra hastanelik oldu

Bursa’da kaldıkları yurdun yemekhanesinde akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 109 öğrenci hastaneye kaldırılırken, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

28 Mart 2018 Çarşamba 23:46
109 öğrenci akşam yemeğinden sonra hastanelik oldu

Bursa’da kaldıkları yurdun yemekhanesinde akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 109 öğrenci hastaneye kaldırılırken, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler akşam yemeği için yemekhaneye indi. Tavuk yemeği yiyen öğrenciler ilerleyen saatlerde kusma, titreme ve karın ağrısı şikayeti ile yurt görevlilerinden yardım istedi. Şikayetlerin artması ile birlikte yurda çok sayıda ambulans istendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaklaşık 150 öğrencinin yemekhanede akşam yemeği yediği ve bu öğrencilerden 109’nun karın ağrısı şikayeti ile kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

Olaydan sonra arkadaşları ile birlikte hastaneye gelen öğrenciler, müfredatta yer alan ve haftada çıkarılması gerekilen et yemeğinin yerine daha düşük bütçeli tavuk yemekleri çıkarıldığını, yemekhane yetkililerinin müfredata uymadığını iddia etti. Zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 109 öğrenciden 60’ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne geri kalan öğrenciler ise diğer şehir hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Bursa İl Tarım Müdürlüğü görevlilerinin yurtta dağıtılan akşam yemeklerinden numune aldığı ve inceleme başlattığı öğrenildi.

(Abdullah Çibir - Hakan Gönül - Serkan Akkuş /İHA)
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