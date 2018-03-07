100 yıllık kerpiç bina alev alev yandı

Antalya’da 100 yıllık olduğu tahmin edilen ve uzun süredir kullanılmayan iki katlı kerpiç bina alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 12:20 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 71 Sokak üzerindeki iki katlı kerpiç binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen ve uzun süredir boş olan evden öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki esnaflar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki esnaf yol kenarındaki eşyalarını dükkanlarına alırken, polise güvenlik önlemi aldı. Meraklı kalabalık ise yangını cep telefonları ile görüntüledi. İtfaiye 3 koldan müdahale edilen yangını yarım saat içinde tamamen söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile binanın yakınında bulunan araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alev alev yanan binanın karşısında esnaflık yapan Şeref Karaman, yapının uzun süredir sahipleri tarafından kullanılmadığını, madde ve alkol bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu belirtti. Aynı yapının daha önce de 3-4 kez yandığını hatırlatan Karaman, bugün de dumanları görür görmez hemen itfaiye haber verdiklerini kaydetti.

(İsa Akar - Memiş Akın/İHA)