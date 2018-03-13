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100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Horozdere köyü kırsalında düzenlenen terör operasyonlarında 1 adet el yapımı patlayıcı, 100 kilo amonyum nitrat ile ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

13 Mart 2018 Salı 18:26
100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Horozdere köyü kırsalında düzenlenen terör operasyonlarında 1 adet el yapımı patlayıcı, 100 kilo amonyum nitrat ile ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili Hizan ilçesi Horozdere köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 13 Mart 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde bir adet el yapımı patlayıcı (EYP), 100 kilo amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

(Vahit Olcay /İHA)
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