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100 hektarlık alan zarar gördü

Denizli’de çıkan orman yangının yaklaşık 100 hektar orman arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

22 Mayıs 2018 Salı 22:44
100 hektarlık alan zarar gördü

Denizli’de çıkan orman yangının yaklaşık 100 hektar orman arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Pamukkale ilçesinde Akhan, Karakurt mahallelerinde ekili arazilerdeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan olmak üzere 3 helikopter, 1 anfi uçak ve 20’ye yakın arazöz ve itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 4.5 saat sonra kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın ile ilgili Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, çoğunluğu çalılık ve tarım arazilerinin de içerisinde bulunduğu ve ‘niteliksiz orman’ diye adlandırılan 100 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

(Gökten Ceylan /İHA)
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