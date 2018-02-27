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100 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

İstanbul Ümraniye ve Maltepe’de girdikleri PTT, eczane ve evlerden yaklaşık 100 bin lira çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

27 Şubat 2018 Salı 13:45

İstanbul Ümraniye ve Maltepe’de girdikleri PTT, eczane ve evlerden yaklaşık 100 bin lira çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Maltepe Gülsuyu ve Ümraniye Dudullu’da PTT ve eczanelerden 11 hırsızlık olayının yaşanması üzerine polis ekiplerine harekete geçti. Olaylarla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Girdikleri iş yerleri ve evlerden toplamda 100 bin lira çalan hırsızların eşkalleri belirlenerek kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TAŞLA CAMLARINI KIRIP İŞYERLERİNE GİRDİLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar taşla iş yerinin camlarını kırıyor. İçeriye giren hırsızlar çekmeceleri ve dolapları karıştırıyor. Buldukları paraları yanlarında götürdükleri çantalara koyan hırsızlar ardından iş yerlerinden çıkıyor.

AYAĞI KIRILINCA YAKALANDI

Genellikle PTT ve eczanelere girdikleri öğrenilen hırsızların S.Ş.(26), M.T.(25) oldukları belirlendi. Hırsızlardan S.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer zanlı M.T. ise soygun sonrası kırılan ayağını tedavi ettirmek için gittiği hastanede sahte kimlikle tedavi olmaya çalışınca yakayı ele verdi.

Şubedeki işlemleri tamamlanan 2 hırsız, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin şube çıkışında gazetecileri görünce gülmeleri dikkat çekti.

(İHA)
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