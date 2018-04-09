Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
110858
ALTIN
174.931
DOLAR
4.0705
STERLİN
5.7697
EURO
5.0156
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

10 yaşındaki öğrencinin feci ölümü

Yozgat’ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken bir hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:34
10 yaşındaki öğrencinin feci ölümü

Yozgat’ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken bir hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıhacılı Mahallesi’nde E-88 karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, hızla gelen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk’un yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza sonrası aracı olay yerinde bırakarak kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu ulaşımı kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(Alpaslan Demir /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın
Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Sahte ekspertiz raporuyla 5 milyon liralık vurgun
Sahte ekspertiz raporuyla 5 milyon liralık vurgun
Teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon
Teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon
27 şüpheli tutuklandı
27 şüpheli tutuklandı
Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı
Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim