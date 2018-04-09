10 yaşındaki öğrencinin feci ölümü

Yozgat’ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken bir hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sarıhacılı Mahallesi’nde E-88 karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, hızla gelen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk’un yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza sonrası aracı olay yerinde bırakarak kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu ulaşımı kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.(Alpaslan Demir /İHA)