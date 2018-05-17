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10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Bursa merkezli 10 ilde jandarmanın FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:02
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Bursa merkezli 10 ilde jandarmanın FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa merkezli Hatay, Kilis, Kayseri, Çorum, Hakkari, Kars, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Hakan Gönül/İHA)
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