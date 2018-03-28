1 Mayıs’da TOMA ile ölüme 1 yıl 8 ay hapis

İstanbul Beyoğlu’nda 1 Mayıs 2016’da TOMA çarpması sonucu bir kişinin ölümüne ilişkin davada polis memuru Abdurrahman O., “taksirle ölüme neden olma” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Beyoğlu’nda, 1 Mayıs 2016’da Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) çarpması sonucu Nail Mavuş adlı vatandaşın ölümüne ilişkin, aracı kullanan polis memurunun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Abdurrahman O. ile olayda hayatını kaybeden Nail Mavuş’un oğlu Serdar Mavuş ve avukatları hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından söz alan şikayetçi Mavuş’un avukatı, aileler arasında uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle şikayetlerinden vazgeçtiklerini kaydetti.

"AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİR"

Söz alan sanık Abdurrahman O.’nun avukatı Şevki Lülecioğlu ise, “Kazanın meydana geldiği gün valilik kararıyla 1 Mayıs önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan bir yerdir. Ayrıca kaza aracın kör noktası olarak tabir edilen bölümde gerçekleşmiştir. Olayda kasıt olmadığı gibi maktul Nail Mavuş’un ailesi ile de uzlaşılmıştır. Aile şikayetini geri çekmiştir. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyorum” dedi.

Son sözü sorulan sanık Abdurrahman O. ise beraatini talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme bilirkişi raporuna göre ölen ile sanığın eşit kusurlu olması ve taraflar arasında uzlaşma sağlanmasını göz önüne alarak sanık polis memurunun alt sınırdan cezalandırdı. Sanık Abdurrahman O.’yu taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Mahkemenin kararıyla sanık Abdurrahman O. 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemediği taktirde hakkındaki dava düşecek.

İDDİANEMEDEN

Beyoğlu Tarlabaşı’nda 1 Mayıs 2016’da TOMA’nın çarpması sonucu yaralanan 57 yaşındaki Nail Mavuş kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TOMA’nın sürücüsü polis memuru Abdurrahman O. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)