Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114945
ALTIN
163.123
DOLAR
3.7763
STERLİN
5.2714
EURO
4.6862
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye silahlı saldırı

İstanbul Maltepe Kapalıçarşı’da bulunan tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

06 Şubat 2018 Salı 10:36
1 liralık tuvalet ücretini isteyen engelliye silahlı saldırı

Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesin Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre öğlen saatlerinde çarşı içerisindeki tuvalete giren iki kişi ücret ödemeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren yüzde 70 engelli görevli Şeref Zengin (42), şahıslardan ücretlerini ödemelerini istedi. Ücretlerini ödemeyen şahıslarla Zengin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın da müdahale ettiği kavga sonucunda, ücretlerini ödemeyen 2 şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelen şahıslar etrafa kurşun yağdırdı. İki şahsın açtığı ateş sonucunda yüzde 70 engelli tuval görevlisi Şeref Zengin ile çevredeki esnaf Ali Ekşi yaralandı. Yaralılar, çevre esnafın ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 06.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
MaltepeEngelliTuvalet ücretiMaltepe Kapalıçarşışeref Zengin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziemir'deki patlamaya ilişkin açıklama
Gaziemir'deki patlamaya ilişkin açıklama
Antalya'da siyanür sonrası karantina sona erdi
Antalya'da siyanür sonrası karantina sona erdi
Esenyurt'ta liselilerin bilgisayar oyunu kavgasında kan aktı
Esenyurt'ta liselilerin bilgisayar oyunu kavgasında kan aktı
Kartal’da bir gecekondu alev alev yandı
Kartal’da bir gecekondu alev alev yandı
Çalınan motosikleti için sokak sokak hırsızların izini sürdü
Çalınan motosikleti için sokak sokak hırsızların izini sürdü
Mutfaktaki patlama büyük maddi hasara yol açtı
Mutfaktaki patlama büyük maddi hasara yol açtı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim