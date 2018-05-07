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1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da öğrenci yurdu önünde 1 kişiyi öldüren, 2’si üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere 4 kişiyi de silahlı yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:31
1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da öğrenci yurdu önünde 1 kişiyi öldüren, 2’si üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere 4 kişiyi de silahlı yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde önceki gün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. (33), 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği içinde Mevlüt A.’nın (29) bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti sıkıştırıp tabancayla silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada araçta bulunan Mevlüt A. ile yanında bulunan Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inip kaçmaya başladı. Kaçan şahıslara doğru Ramazan A. tabancasıyla ateş etmeyi sürdürdü. Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt A., Selçuk Y. ve Lütfi Güler ile öğrenci yurdu önündeki üniversite öğrencileri Songül K.(20) ve Hatice K. (26) adlı öğrencilere isabet etti. 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda yaralanan Mevlüt A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRININ İĞRENÇ DETAYLARI

Silahlı saldırgan aracını terk edip kaçarken, saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Kendisine silahlı saldırı düzenlenen Mevlüt A. ile kardeşi Burhan A.’nın silahlı saldırgan Ramazan A.’nın annesi Tülay A.’ya tecavüz girişiminde bulundukları iddia edildi. 2016 yılında meydana gelen olayda, Tülay A.’nın, Burhan A.’yı (23) tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen ay Tülay A.’nın 15 yıl, kocası Sami A.’nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Ramazan A.’yı bugün Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)
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