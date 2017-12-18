1 haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 11-18 Aralık haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son 1 haftada 9’u ölü olmak üzere toplam 28 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin arasında, yeşil listede yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan Murat Dağ’ın da olduğu kaydedildi.

Hafta boyunca bin 187 operasyon yapılırken, 822 kişi ‘terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak’ suçundan gözaltına alındı. 3 bin 716 kişi ‘uyuşturucu ve kaçakçılık’ suçundan, 119 kişi de düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 657 kişi de yakalandı.